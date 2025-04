Die einst schnellste Frau der Welt will es jetzt in der Enduro-DM wissen

Auf der Straße hat es Lucy Glöckner mit ihrem Motorrad jahrelang sogar den Männern gezeigt. Nach dem Umstieg ins Gelände ist die Erzgebirgerin nicht mehr ganz so schnell, aber immer noch ehrgeizig.

Als Lucy Glöckner im vergangenen Herbst erstmals bei Motorradrennen im Gelände an den Start ging, da wirkte das noch wie ein Experiment. Inzwischen ist klar: Die 34-jährige Waldkirchenerin, die im Straßenrennsport mit vielen Top-Ergebnissen in der IDM-Serie für Furore sorgte und unter anderem auch das legendäre Pikes-Peak-Rennen in den Rocky...