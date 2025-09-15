Die Leiden des EHV Aue: Verletztenliste verlängert sich um einen weiteren Spieler

Der Handball-Drittligist aus dem Erzgebirge scheint vom Pech verfolgt. Zumindest mit Blick auf den Kader, den immer mehr Ausfälle schmälern. Umso höher ist der Auftritt in Magdeburg zu bewerten.

Noch knapp acht Minuten sind zu spielen. Der Ausgang der Partie ist völlig offen. Da wirft Pablo Lange das 34:33 für die Reserve des SC Magdeburg. Und Aues Abwehrhüne Lukas Simenas hält sich mit schmerzverzerrtem Gesicht die Hand. Wenig später ist klar: Die Verletztenliste des Handball-Drittligisten EHV Aue hat sich um einen Spieler...