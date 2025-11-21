Dienstreise nach Berlin für die Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge

Gegen zwei Vereine aus der Hauptstadt müssen die Schönheider Kufencracks am Wochenende ran. Dabei wartet auch das Spitzenspiel auf die Erzgebirger.

Ab nach Berlin heißt es für die Schönheider Wölfe am Wochenende. Zwei Gastspiele in der Hauptstadt stehen auf dem Programm. Die Erzgebirger treten die Dienstreise mit breiter Brust an, gingen die letzten Vergleiche gegen die Hauptstadt-Clubs doch klar an Schönheide.