Ein Dutzend Tore schenkten die Schönheider Wölfe den Jungen Eisbären aus Berlin bei einem früheren Vergleich ein. Am Wochenende soll es ähnlich gut laufen.
Ein Dutzend Tore schenkten die Schönheider Wölfe den Jungen Eisbären aus Berlin bei einem früheren Vergleich ein. Am Wochenende soll es ähnlich gut laufen. Bild: Mädler/Schönheider Wölfe/Archiv
Aue
Dienstreise nach Berlin für die Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge
Redakteur
Von Sandra Häfner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gegen zwei Vereine aus der Hauptstadt müssen die Schönheider Kufencracks am Wochenende ran. Dabei wartet auch das Spitzenspiel auf die Erzgebirger.

Ab nach Berlin heißt es für die Schönheider Wölfe am Wochenende. Zwei Gastspiele in der Hauptstadt stehen auf dem Programm. Die Erzgebirger treten die Dienstreise mit breiter Brust an, gingen die letzten Vergleiche gegen die Hauptstadt-Clubs doch klar an Schönheide.
