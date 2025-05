Drei Gornauer Judoka belohnen sich mit Medaillen

Mit sechs Sportlern war der JC beim Stiefelpokal in Döbeln vertreten. Die Hälfte davon schaffte den Sprung aufs Treppchen – ein Athlet per „Umweg“.

Drei Medaillen haben die Judoka des JC Gornau vom Turnier um den Stiefelpokal in Döbeln mit nach Hause gebracht. In der U 11 schafften Greta Böttger und Lucas Böttcher als Dritte den Sprung aufs Treppchen, nachdem sie jeweils mit Siegen gestartet waren. Platz 3 belegte ebenso an Lenny Gahut (U 13), der sich seine Medaille über die...