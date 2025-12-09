Zwei junge Judoka aus Gornau dürfen jubeln

Zschopau
Von den vier Vereinsvertretern, die beim Nikolausturnier des JSV Werdau auf die Matte gegangen sind, haben zwei das Podest erklommen. Einem Starter gelang sogar der ganz große Wurf.
Dreimal musste Charon Hock beim Nikolausturnier des JSV Werdau auf die Matte – und stets behielt der U9-Judoka des JC Gornau die Oberhand. „Er gewann seine Kämpfe immer durch eine Festhalte“, berichtet Trainer Uwe Drechsel. Ausgerechnet der jüngste Vereinsvertreter sorgte damit beim Wettkampf in Langenhessen, wo 219 Nachwuchssportler der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.