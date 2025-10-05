Dritte Liga: Auer Handballer landen Start-Ziel-Sieg im hohen Norden

Bei der HSG Eider Harde in Schleswig-Holstein haben sich die Erzgebirger souverän mit 33:27 durchgesetzt. Zwei Spieler ragten aus einer geschlossenen Mannschaft noch heraus.

Der EHV Aue kann in der Dritten Liga doch noch gewinnen. Nach zuletzt drei sieglosen Partien in Folge setzten sich die Erzgebirger am Samstagabend souverän mit 33:27 bei der HSG Eider Harde durch – einer Partie, die Geschäftsführer Rüdiger Jurke im Anschluss als „unser vielleicht bestes Saisonspiel“ bezeichnete. Der EHV Aue kann in der Dritten Liga doch noch gewinnen. Nach zuletzt drei sieglosen Partien in Folge setzten sich die Erzgebirger am Samstagabend souverän mit 33:27 bei der HSG Eider Harde durch – einer Partie, die Geschäftsführer Rüdiger Jurke im Anschluss als „unser vielleicht bestes Saisonspiel“ bezeichnete.