Rückkehrer Mihkel Löpp, hier gegen Hildesheim, war in Schleswig-Holstein der überragende Akteur auf dem Parkett.
Rückkehrer Mihkel Löpp, hier gegen Hildesheim, war in Schleswig-Holstein der überragende Akteur auf dem Parkett. Bild: Ramona Schwabe
Rückkehrer Mihkel Löpp, hier gegen Hildesheim, war in Schleswig-Holstein der überragende Akteur auf dem Parkett.
Bild: Ramona Schwabe
Aue
Dritte Liga: Auer Handballer landen Start-Ziel-Sieg im hohen Norden
Redakteur
Von Jürgen Werner
Bei der HSG Eider Harde in Schleswig-Holstein haben sich die Erzgebirger souverän mit 33:27 durchgesetzt. Zwei Spieler ragten aus einer geschlossenen Mannschaft noch heraus.

Der EHV Aue kann in der Dritten Liga doch noch gewinnen. Nach zuletzt drei sieglosen Partien in Folge setzten sich die Erzgebirger am Samstagabend souverän mit 33:27 bei der HSG Eider Harde durch – einer Partie, die Geschäftsführer Rüdiger Jurke im Anschluss als „unser vielleicht bestes Saisonspiel“ bezeichnete.
