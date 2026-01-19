MENÜ
Sebastian Paraschiv und die Handballer des EHV Aue stehen vor dem Rückrundenauftakt.
Sebastian Paraschiv und die Handballer des EHV Aue stehen vor dem Rückrundenauftakt. Bild: Ralf Wendland
Aue
EHV Aue: Die zweite Generalprobe gelingt – nun geht es an der Ostsee in die Rückrunde
Von Anna Neef
Der Niederlage im Testspiel gegen Prag hat der Handball-Drittligist aus dem Erzgebirge einen Sieg bei Talent Plzen folgen lassen. Teamkapitän Sebastian Paraschiv ist vor der Rückrunde nicht bange.

Der Testmodus ist Geschichte: Am Sonnabend starten die Drittliga-Handballer des EHV Aue bei der HSG Ostsee in die Rückrunde der Staffel Nord-Ost. Dafür haben sie sich im Nachbarland das nötige Selbstvertrauen geholt. Nach der Testspielniederlage zuhause gegen Prag (36:40) vor einer Woche lief es am Freitag bei Talent Plzen besser. „Der...
Mehr Artikel