EHV Aue: Die zweite Generalprobe gelingt – nun geht es an der Ostsee in die Rückrunde

Aue
Der Niederlage im Testspiel gegen Prag hat der Handball-Drittligist aus dem Erzgebirge einen Sieg bei Talent Plzen folgen lassen. Teamkapitän Sebastian Paraschiv ist vor der Rückrunde nicht bange.
Der Testmodus ist Geschichte: Am Sonnabend starten die Drittliga-Handballer des EHV Aue bei der HSG Ostsee in die Rückrunde der Staffel Nord-Ost. Dafür haben sie sich im Nachbarland das nötige Selbstvertrauen geholt. Nach der Testspielniederlage zuhause gegen Prag (36:40) vor einer Woche lief es am Freitag bei Talent Plzen besser. „Der...
