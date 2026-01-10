EHV Aue dreht nach Weihnachtspause wieder auf: Diese Spieler fehlen zum Trainingsauftakt

Zwei Wochen hatten die Handballer des Drittligisten aus dem Erzgebirge über Weihnachten und den Jahreswechsel frei. In dieser Zeit wurde individuell trainiert. Nun liegt der Fokus auf der Rückrunde.

Die Rückkehr ins Tor rückt für Max Mohs näher. So darf der aktuelle Stand beim EHV Aue lauten. Seit Kurzem steht der 25-Jährige demnach wieder voll im Training. Anfang September hatte sein Ausfall für tiefe Sorgenfalten beim Handball-Drittligisten im Erzgebirge gesorgt: Der Keeper musste sich nach einem Bandscheibenvorfall einer...