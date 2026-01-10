MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Steht nach seinem Bandscheibenvorfall wieder im Training: der Auer Keeper Max Mohs.
Steht nach seinem Bandscheibenvorfall wieder im Training: der Auer Keeper Max Mohs. Bild: Ralf Wendland
Steht nach seinem Bandscheibenvorfall wieder im Training: der Auer Keeper Max Mohs.
Steht nach seinem Bandscheibenvorfall wieder im Training: der Auer Keeper Max Mohs. Bild: Ralf Wendland
Aue
EHV Aue dreht nach Weihnachtspause wieder auf: Diese Spieler fehlen zum Trainingsauftakt
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Wochen hatten die Handballer des Drittligisten aus dem Erzgebirge über Weihnachten und den Jahreswechsel frei. In dieser Zeit wurde individuell trainiert. Nun liegt der Fokus auf der Rückrunde.

Die Rückkehr ins Tor rückt für Max Mohs näher. So darf der aktuelle Stand beim EHV Aue lauten. Seit Kurzem steht der 25-Jährige demnach wieder voll im Training. Anfang September hatte sein Ausfall für tiefe Sorgenfalten beim Handball-Drittligisten im Erzgebirge gesorgt: Der Keeper musste sich nach einem Bandscheibenvorfall einer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.12.2025
2 min.
Handballer aus dem Erzgebirge machen im hohen Norden kurzen Prozess
Einsatzzeit bekamen bei der HG Hamburg-Barmbek alle Spieler des EHV Aue. Auch junge Leute wie Anton Briest.
Der EHV Aue hat sich beim Aufsteiger keine Blöße gegeben. Nun fiebert der Drittligist dem Weihnachtsspiel am kommenden Sonnabend entgegen.
Anna Neef
09.01.2026
2 min.
Andy Borg ist mit seiner Show zu Gast in Freiberg
Schlagerstar Andy Borg ist am Sonnabend live im Tivoli Freiberg zu Gast.
Schlagerstar Andy Borg kommt nach Freiberg. Mit ihm auf der Bühne stehen Madlen Rausch und Chris Andrews. Die Show verspricht einen Nachmittag voller Musik und Spaß.
Mathias Herrmann
14:00 Uhr
3 min.
Handball im Erzgebirge: Warum der Torschützenkönig des EHV Aue zeitig in den Flieger gestiegen ist
Aktuell bester Werfer bei Aue: Francisco Pereira, der nun schon bei seiner Familie in England weilt.
Francisco Pereira freut sich auf Zuhause. In Nottingham verbringt er das Weihnachtsfest mit seiner Familie. Und hat für das neue Jahr mit Aue in der 3. Liga ein klares Ziel vor Augen.
Anna Neef
11:00 Uhr
4 min.
Prinzenraub-Theater in Hartenstein 2026: Termine für Spektakel auf Schlossruine und Ticketverkauf stehen fest
Nach der erfolgreichen Premiere 2025 (Foto) heißt es im Juli 2026 erneut: „Hartenstein spielt Prinzenraub“. Drei Aufführungen sind geplant.
Der Erfolg von 2025 ermutigt Hartenstein zur Fortsetzung des Prinzenraub-Spektakels. Über 100 Laiendarsteller begeisterten fast 1500 Zuschauer. Die neue Saison wartet mit Überraschungen auf.
Holger Weiß
09.01.2026
3 min.
Vermisstensuche am Fichtelberg: So gefordert sind die Oberwiesenthaler Bergretter
Der Montag ist für die Oberwiesenthaler Bergwacht der Tag mit den meisten Einsätzen gewesen.
Seit anderthalb Wochen läuft der Skibetrieb in Sachsens höchstgelegenem Skigebiet. Dass es Ehrenamtliche sind, die Schürfwunden und Frakturen erstversorgen, wissen wohl die Wenigsten. Und dann gibt es noch besondere Fälle.
Katrin Kablau
10:58 Uhr
2 min.
Lange Pause: Knieoperation bei Victor Boniface
Victor Boniface muss am Knie operiert werden und fällt lange aus. (Archivbild)
Elf Spiele, kein Tor: Das ist die Bilanz von Victor Boniface bei Werder Bremen. Nun muss der Angreifer operiert werden. Was das für den Stürmer und den Club bedeutet.
Mehr Artikel