EHV Aue: Eine Revanche, ein Dankeschön und zwei wichtige Unterschriften

Der Handball-Drittligist aus dem Erzgebirge bestreitet diesen Sonnabend sein zweites Heimspiel in Folge. Der Gegner ist – zumindest für die Auer – ein ganz besonderer. Dazu gesellen sich Neuigkeiten.

Der Stachel sitzt tief. Immer wieder ist Söhre ein Thema und zugleich Negativbeispiel bei Gesprächen mit Spielern und dem Trainer des EHV Aue. Im September hatte der Handball-Drittligist aus dem Erzgebirge mit 32:33 in Niedersachsen verloren. Eine bittere Pille. Inzwischen sind die Sportfreunde als Viertletzte im Tabellenkeller gelandet. Diesen...