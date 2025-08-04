EHV Aue: Schlagzahl unter Trainerikone aus dem Osten bleibt hoch – und der Dienstag bietet gleich zwei Partien

Aue
Eine klare Sache war das Testspiel der Drittliga-Handballer aus dem Erzgebirge in Wittenberg. Und Zeit zum Verschnaufen bleibt ihnen einmal mehr kaum.
Die Schlagzahl bleibt hoch in der Vorbereitung auf die neue Saison in Liga 3: Im nunmehr fünften Testspiel seit Mitte Juli – darunter Hochkaräter wie gegen Leipzig, Dresden und Prag – hat der EHV Aue auswärts überzeugen können. So waren die Erzgebirger um Chefcoach Uwe Jungandreas beim SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz zu Gast und...
