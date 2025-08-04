Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Aues Sebastian Paraschiv – hier im Duell mit Dresden – und sein Team sind am Dienstag wieder in Aktion zu erleben.
Aues Sebastian Paraschiv – hier im Duell mit Dresden – und sein Team sind am Dienstag wieder in Aktion zu erleben. Bild: Ralf Wendland
Aues Sebastian Paraschiv – hier im Duell mit Dresden – und sein Team sind am Dienstag wieder in Aktion zu erleben.
Aues Sebastian Paraschiv – hier im Duell mit Dresden – und sein Team sind am Dienstag wieder in Aktion zu erleben. Bild: Ralf Wendland
Aue
EHV Aue: Schlagzahl unter Trainerikone aus dem Osten bleibt hoch – und der Dienstag bietet gleich zwei Partien
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine klare Sache war das Testspiel der Drittliga-Handballer aus dem Erzgebirge in Wittenberg. Und Zeit zum Verschnaufen bleibt ihnen einmal mehr kaum.

Die Schlagzahl bleibt hoch in der Vorbereitung auf die neue Saison in Liga 3: Im nunmehr fünften Testspiel seit Mitte Juli – darunter Hochkaräter wie gegen Leipzig, Dresden und Prag – hat der EHV Aue auswärts überzeugen können. So waren die Erzgebirger um Chefcoach Uwe Jungandreas beim SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz zu Gast und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.07.2025
2 min.
Handball-Kracher: EHV Aue testet gegen Erstligist Leipzig
Sechs Tore steuerte Francisco Pereira zum 41:22-Sieg des EHV Aue in Glauchau bei.
In der Sachsenhalle in Chemnitz treffen die Erzgebirger auf den SC DHfK. Zuhause in Lößnitz präsentiert sich die Mannschaft auch noch diese Woche – und lädt demnächst zum Fan-Fest ein.
Anna Neef
30.07.2025
3 min.
EHV Aue im Testmodus: Warum der Trainer trotz einer Niederlage zufrieden ist – und was noch nicht funktioniert
Aues Kreisläufer Torben Lange macht in der Vorbereitung bisher eine sehr gute Figur. Gegen Dresden war er mit sechs Treffern bester Werfer der Erzgebirger.
Die Drittliga-Handballer aus dem Erzgebirge hatten den HC Elbflorenz Dresden zu Gast und führten gegen den Zweitligisten bis vier Minuten vor Schluss. Coach Uwe Jungandreas war trotzdem gut gelaunt.
Anna Neef
14:00 Uhr
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
13:43 Uhr
1 min.
Dreifachmord im Westerwald: Was wir wissen – und was nicht
Die Suche am Fundort der Leiche ging auch am Donnerstag weiter.
Eine Familie wird getötet, der Täter flieht. Vier Monate später steht fest: Auch er ist tot. Was bisher bekannt ist.
13:42 Uhr
2 min.
Fotograf entdeckt seltenen weißen Fuchs
Das Fell des Fuchses war nicht flauschig genug für einen Polarfuchs.
Ein Naturfotograf macht eine kuriose Entdeckung in der Nähe von München. Um einen Albino-Fuchs handelt es sich bei dem Tier allerdings nicht.
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
Mehr Artikel