Ein Leben auf zwei Rädern: Enduro-Legende aus dem Erzgebirge feiert 70. Geburtstag

Zschopau
Als Kind staunte Harald Sturm bei „Rund um Zschopau“ über die Geländefahrer. So entstand eine Leidenschaft, die ihn selbst zu einem der besten Endurosportler machen sollte.
Diesen Dienstag, den 20. Januar, wird Harald Sturm 70 Jahre alt. Daheim bei der Zschopauer Enduro-Legende wird das Telefon nicht stillstehen und die Schar von Gratulanten nicht abreißen. Genau dort, wo alles begann. „Unmittelbar vor meiner Haustür führte die Strecke von ,Rund um Zschopau‘ vorbei, das weckte meine Begeisterung für den...
