Ein Dutzend Tore haben die Schönheider Wölfe den Jungen Eisbären aus Berlin eingeschenkt.
Ein Dutzend Tore haben die Schönheider Wölfe den Jungen Eisbären aus Berlin eingeschenkt.
Aue
Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge erfüllen ihre Pflichtaufgabe
Redakteur
Von Anna Neef
Ein torreiches Spiel haben 424 Zuschauer am Sonnabend in der Regionalliga erlebt. Schönheide schenkte den Jungen Eisbären aus Berlin ein Dutzend Treffer ein.

Zwar sind die Schönheider Wölfe am Sonnabend beim 12:6 (4:1/4:3/4:2) als klarer Sieger vom Eis gegangen. Doch in Führung gingen in der Eishockey-Regionalliga Ost die Eisbären Juniors Berlin. Der kleine Dämpfer in der 5. Minute war aber schnell vergessen.
