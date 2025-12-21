MENÜ
Mit einem Derbysieg über Chemnitz haben sich die Schönheider Wölfe in die Weihnachtspause verabschiedet. Bild: Michelle Gerisch/Schönheider Wölfe
Mit einem Derbysieg über Chemnitz haben sich die Schönheider Wölfe in die Weihnachtspause verabschiedet. Bild: Michelle Gerisch/Schönheider Wölfe
Aue
Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge schnüren ihren Derbygegner förmlich ein
Redakteur
Von Anna Neef
Mit einem guten Gefühl kann der Eishockey-Regionalligist aus Schönheide in die Weihnachtspause gehen. In der letzten Partie des Jahres in Chemnitz ragte einmal mehr ein Spieler aus dem Rudel heraus.

300 mitgereiste Wölfe-Fans durften am Sonnabend im Küchwald jubeln: Denn dem Eishockey-Regionalligisten aus Schönheide gelang gegen die Chemnitz Crashers die perfekte Bescherung. Mit 6:3 (2:1/2:0/2:2) und noch dazu hochverdient, wie der Verein mitteilte, behielten die Erzgebirger im Weihnachtsderby die Oberhand. Damit setzte der Spitzreiter zum...
