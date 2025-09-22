Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Einen knappen 7:6-Erfolg haben die Wölfe aus Schönheide im Test gegen Bayreuth gefeiert.
Einen knappen 7:6-Erfolg haben die Wölfe aus Schönheide im Test gegen Bayreuth gefeiert. Bild: Michelle Gerisch/Schönheider Wölfe
Einen knappen 7:6-Erfolg haben die Wölfe aus Schönheide im Test gegen Bayreuth gefeiert.
Einen knappen 7:6-Erfolg haben die Wölfe aus Schönheide im Test gegen Bayreuth gefeiert. Bild: Michelle Gerisch/Schönheider Wölfe
Aue
Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge zeigen sich bissig: Zwei Siege und viel Vorfreude
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gegen Bayreuth und Amberg hat der Regionalligist aus Schönheide Testspielsiege gefeiert. Nun fiebert die Mannschaft dem kommenden Wochenende entgegen. Aus gutem Grund.

Eishockey bei hochsommerlichen 30 Grad Celsius: Das hat Seltenheitswert. Doch genau diese Bedingungen herrschten am Sonnabend beim EHC Bayreuth, der in seinem halboffenen Stadion die Schönheider Wölfe zum Testspiel empfing. Heiß her ging es auch auf der Spielfläche. Denn beim 7:6 (3:2/1:3/3:1) der Regionalliga-Wölfe gegen den Landesligisten...
