Erzgebirge Aue: Veilchenringer begrüßen Primus und Schlusslicht – dazwischen liegen nur 24 Stunden

Zwei rappelvolle Kampftage stehen den Mattenfüchsen der Lila-Weißen bevor. Los geht es am Freitag. Der FCE-Chefcoach sieht trotz des Stressfaktors auch Vorteile.

Raucht ihm der Kopf? Ein bisschen schon, gesteht Björn Schöniger und schmunzelt. Hinter ihm liegt eine planerische Achterbahnfahrt. Denn für das bevorstehende Wochenende musste der Chefcoach der Auer Ringer insgesamt fünf Mannschaftsaufstellungen entwickeln: jeweils zwei für die 2. Bundesliga und die Regionalliga sowie eine für die...