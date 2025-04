Fanclubturnier des EHV Aue: Der Siegerpokal geht 300 Kilometer auf Reisen

Auch die 13. Auflage des Handball-Wettbewerbs ist kein Selbstläufer gewesen. Das hat viele Gründe. Doch die Sponsoren des Vereins wollen an der Tradition festhalten.

Seit Anfang der 2000er-Jahre gibt es das Fanclubturnier des EHV Aue. Allerdings in unregelmäßigen Abständen. Die 13. Auflage am vergangenen Sonnabend sah die Oldies des Ludwigsfelder HC als Sieger unter sechs Mannschaften, die in der Lößnitzer Erzgebirgshalle um den begehrten Pokal kämpften. Die zweite Mannschaft der EHV-Sponsoren belegte...