Freizeitkeglerinnen aus dem Erzgebirge trennt nur ein einziger Zähler

Denkbar knapp und ziemlich deutlich: Zwei Turniere in Aue haben ganz unterschiedliche Verläufe genommen. Strahlende Sieger gab es in jedem Fall.

Favorit Peter Juraschek aus Chemnitz hat das 26. Kegelturnier des 1. Katholischen Fußballclubs Aue gewonnen. Er sicherte sich unter zehn Konkurrenten mit 217 Punkten überlegen den Sieg - vor Jörg Gerwig (203) aus Lößnitz und Robert Kiel (189) aus Aue. Bei den Frauen setzte sich Katharina Gerwig (206) im Schlussspurt hauchdünn gegen...