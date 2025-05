Furioser Vorlauf: Keglerin aus Bernsbach fegt 608 Kegel von der Platte

Denise Frölich vom SV Saxonia steht im Finale der Landesmeisterschaft. Den Sprung dorthin schaffte auch ihr Vereinskollege Kevin Küfner.

Drei Nachwuchskegler aus dem Altkreis Aue-Schwarzenberg haben am vergangenen Wochenende bei der Landesmeisterschaft ums Weiterkommen gekämpft. Für einen Paukenschlag sorgte dabei Denise Frölich in der Altersklasse U 14, die auf den Bahnen in Lengenfeld im Vogtland fantastische 608 Kegel von der Platte fegte. Die Sportlerin vom SV Saxonia...