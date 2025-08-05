Getzenrodeo: Populäres Enduro-Event im Erzgebirge kehrt zu seinen Wurzeln zurück

Zschopau
Bei der jüngsten Auflage im Jahr 2023 waren 14.000 Motorradsport-Begeisterte in den Grießbacher Wald bei Zschopau geströmt. Diesen Oktober geht es wieder rund. Bald beginnt der Ticketvorverkauf.
Keine drei Monate sind es mehr, dann kehrt das 24MX-Getzenrodeo am 24. und 25. Oktober nach Grießbach zurück – als Teil der FIM-Hard-Enduro-Weltmeisterschaft. Als vorletzter Lauf der Saison stehen die Chancen gut, dass es Ende Oktober spannende Kämpfe um eine Vorentscheidung in der WM-Wertung geben wird.
