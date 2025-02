Gornauerin bejubelt auf der Judomatte gleich zwei Landesmeistertitel

Für Lara Neubert hat sich der Ausflug zu den sächsischen Titelkämpfen wahrlich gelohnt. Nicht nur in einer Altersklasse gab die Kämpferin den Ton an.

Mit zwei Goldmedaillen ist Lara Neubert von den Judo-Landesmeisterschaften aus Adorf/Vogtland zurückgekehrt. Die Kämpferin des JC Gornau wies dort sowohl in der U 18 als auch in der U 21 die Konkurrenz in die Schranken. In der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm zeigte die Erzgebirgerin zunächst gegen die jüngere Konkurrenz ihr Können. Nach zwei...