Grießbacher Getzenpfanne ist angeheizt für die FIM-Hard-Enduro-Weltmeisterschaft

Sportler und Fans dürfen sich beim Getzen-Rodeo auf eine drei Kilometer lange Runde mit vielen Leckerbissen freuen. Als Favorit gilt wieder Manuel Lettenbichler, doch auch drei Briten sind heiß.

Nach dem Finale der Enduro-Weltmeisterschaft am vergangenen Wochenende in Zschopau wird nun im Drebacher Ortsteil Grießbach um WM-Punkte gekämpft. Seit 2006 wird zum mittlerweile 11. Mal beim Getzen-Rodeo der Beste zum Getzen-Champ erkoren. Was seinerzeit mit nur wenigen Fahrern begann – der Sieger hieß vor 19 Jahren Ralf Scheidhauer – ,... Nach dem Finale der Enduro-Weltmeisterschaft am vergangenen Wochenende in Zschopau wird nun im Drebacher Ortsteil Grießbach um WM-Punkte gekämpft. Seit 2006 wird zum mittlerweile 11. Mal beim Getzen-Rodeo der Beste zum Getzen-Champ erkoren. Was seinerzeit mit nur wenigen Fahrern begann – der Sieger hieß vor 19 Jahren Ralf Scheidhauer – ,...