Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Manuel Lettenbichler (rechts) aus Bayern und der Brite Billy Bolt, hier bei einem Besuch im Deutschen Enduro-Museum in Zschopau, sind in Grießbach die heißesten Anwärter auf den Sieg.
Manuel Lettenbichler (rechts) aus Bayern und der Brite Billy Bolt, hier bei einem Besuch im Deutschen Enduro-Museum in Zschopau, sind in Grießbach die heißesten Anwärter auf den Sieg. Bild: Thomas Fritzsch
Manuel Lettenbichler (rechts) aus Bayern und der Brite Billy Bolt, hier bei einem Besuch im Deutschen Enduro-Museum in Zschopau, sind in Grießbach die heißesten Anwärter auf den Sieg.
Manuel Lettenbichler (rechts) aus Bayern und der Brite Billy Bolt, hier bei einem Besuch im Deutschen Enduro-Museum in Zschopau, sind in Grießbach die heißesten Anwärter auf den Sieg. Bild: Thomas Fritzsch
Zschopau
Grießbacher Getzenpfanne ist angeheizt für die FIM-Hard-Enduro-Weltmeisterschaft
Von Thomas Fritzsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sportler und Fans dürfen sich beim Getzen-Rodeo auf eine drei Kilometer lange Runde mit vielen Leckerbissen freuen. Als Favorit gilt wieder Manuel Lettenbichler, doch auch drei Briten sind heiß.

Nach dem Finale der Enduro-Weltmeisterschaft am vergangenen Wochenende in Zschopau wird nun im Drebacher Ortsteil Grießbach um WM-Punkte gekämpft. Seit 2006 wird zum mittlerweile 11. Mal beim Getzen-Rodeo der Beste zum Getzen-Champ erkoren. Was seinerzeit mit nur wenigen Fahrern begann – der Sieger hieß vor 19 Jahren Ralf Scheidhauer – ,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:56 Uhr
2 min.
Ostflügel vom Weißen Haus für Trumps Ballsaal abgerissen
Trump hatte vor dem Abriss des Ostflügels angekündigt, dass dies geschehen werde.
Der Ostflügel, in dem traditionell die Büros der First Ladys untergebracht waren, wurde 1942 errichtet. Innerhalb weniger Tage wird der Gebäudeteil abgerissen - für ein Bauprojekt von Präsident Trump.
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
16:00 Uhr
4 min.
Getzen-Rodeo: Auf das Finale der Enduro-WM folgt im Erzgebirge die nächste Weltmeisterschaft
Pascal Sadecki vom Team Enduro Fleischer wird als Newcomer im Getzen-Wald seine Runden drehen.
In Grießbach macht Freitag und Samstag die Hard-Enduro-WM Station. Beim Spektakel im Getzen-Wald ist erstmals ein Lokalmatador dabei, der gerade erst bei „Rund um Zschopau“ sein Können gezeigt hat.
Thomas Fritzsch
Von FP
3 min.
20:58 Uhr
3 min.
Europa sendet ein Signal der Mutlosigkeit
Meinung
EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag: Bei der Hilfe für die Ukraine gab es ein dickes Brett zu bohren.
Die EU ringt um eine stärkere Unterstützung der Ukraine und sucht zudem einen Weg aus der Krise. Dabei wird an vielen kleinen Schrauben gedreht – notwendig wären aber grundlegende Reformen.
FP
22.10.2025
3 min.
„Kartoffelreibe“, „Buttermilchrinne“, „Speckschwarte“ – Pikante Prüfungen bei der nächsten Enduro-WM im Erzgebirge
Der Brite Mitch Brightmore beim GetzenRodeo 2023. Auch am Wochenende werden viele Zuschauer beim Freiluft-Spektakel nahe Zschopau erwartet.
Nur eine Woche nach dem klassischen Enduro „Rund um Zschopau“ kommt die Hard-Weltmeisterschaft der Kletterkünstler nach Grießbach: Aber was verbirgt sich hinter GetzenRodeo?
Thorsten Horn
Mehr Artikel