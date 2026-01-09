MENÜ
Benjamin Richter (l.) und Rene Gaßmann sind beim Neujahrsturnier Stammgäste.
Benjamin Richter (l.) und Rene Gaßmann sind beim Neujahrsturnier Stammgäste.
Schwarzenberg
Gut Holz: Termin für das 26. Bowling-Neujahrsturnier in Schwarzenberg steht
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Neujahrsturnier der „Freien Presse“ findet am 24. Januar in Joe‘s Bowling statt. Diesmal winken Konzertkarten für britische Sängerinnen.

Der Termin steht: Das Bowling-Neujahrsturnier, das seit vielen Jahren Joe‘s Bowling in Schwarzenberg und die „Freie Presse“ ausrichten, findet in diesem Jahr am 24. Januar (10.30 Uhr) – diesmal an einem Samstag – im Schwarzenberger Bowlingcenter statt. Der Startpreis kostet 22 Euro, inklusive eines Mittagsbuffets. Filialleiter Renee...
Mehr Artikel