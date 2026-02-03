Hallen-Erzgebirgscup: Dieser Kicker stand gleich zweimal im Finale

Für Marc Meerstein war der diesjährige Budenzauber ein ganz besonderes Erlebnis - als Spieler und als Trainer. Auch der Kreisverband zieht ein positives Fazit und zeigt sich dankbar.

Unvergessliche Momente hat der diesjährige Erzgebirgshallencup mit sich gebracht. Vor allem für Marc Meerstein, denn der Dittmannsdorfer Kicker stand gleich zweimal im Finale. Erst musste er sich im Endspiel der Männer mit dem SV Tirol hauchdünn dem SV Auerhammer geschlagen geben, der im Neunmeterschießen seinen Titel verteidigte. „Das war... Unvergessliche Momente hat der diesjährige Erzgebirgshallencup mit sich gebracht. Vor allem für Marc Meerstein, denn der Dittmannsdorfer Kicker stand gleich zweimal im Finale. Erst musste er sich im Endspiel der Männer mit dem SV Tirol hauchdünn dem SV Auerhammer geschlagen geben, der im Neunmeterschießen seinen Titel verteidigte. „Das war...