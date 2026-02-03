MENÜ
Mit den C-Junioren der SpG Dittmannsdorf/Amtsberg/Gornau bejubelte Marc Meerstein (rechts) den Hallentitel.
Mit den C-Junioren der SpG Dittmannsdorf/Amtsberg/Gornau bejubelte Marc Meerstein (rechts) den Hallentitel. Bild: Verein
Zschopau
Hallen-Erzgebirgscup: Dieser Kicker stand gleich zweimal im Finale
Von Andreas Bauer
Für Marc Meerstein war der diesjährige Budenzauber ein ganz besonderes Erlebnis - als Spieler und als Trainer. Auch der Kreisverband zieht ein positives Fazit und zeigt sich dankbar.

Unvergessliche Momente hat der diesjährige Erzgebirgshallencup mit sich gebracht. Vor allem für Marc Meerstein, denn der Dittmannsdorfer Kicker stand gleich zweimal im Finale. Erst musste er sich im Endspiel der Männer mit dem SV Tirol hauchdünn dem SV Auerhammer geschlagen geben, der im Neunmeterschießen seinen Titel verteidigte. „Das war...
