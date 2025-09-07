Handball: Hat der EHV Aue jetzt auch noch ein Torhüterproblem?

Die Personalsorgen beim Drittligisten aus dem Erzgebirge reißen nicht ab. Offenbar steht hinter einem weiteren Spieler ein dickes Fragezeichen. Der Auftritt gegen die HSG Ostsee tröstete nur bedingt.

Ist es wieder die Bandscheibe? Max Mohs von Handball-Drittligist EHV Aue hat am Sonnabend auf der Bank sein Trikot gerichtet. Das gab kurz den Blick auf einen Rückenstützgürtel frei, den der 25-Jährige trug. Zum Einsatz kam der Torhüter in der Partie gegen die HSG Ostsee nur für zwei Siebenmeter. Keeper-Kollege Armis Priskus musste über die...