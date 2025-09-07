Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Aues Justin Döbler durchbricht die Abwehr der HSG Ostsee. Neun Tore sollten ihm gelingen.
Aues Justin Döbler durchbricht die Abwehr der HSG Ostsee. Neun Tore sollten ihm gelingen. Bild: Ralf Wendland
Aues Justin Döbler durchbricht die Abwehr der HSG Ostsee. Neun Tore sollten ihm gelingen.
Aues Justin Döbler durchbricht die Abwehr der HSG Ostsee. Neun Tore sollten ihm gelingen. Bild: Ralf Wendland
Aue
Handball: Hat der EHV Aue jetzt auch noch ein Torhüterproblem?
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Personalsorgen beim Drittligisten aus dem Erzgebirge reißen nicht ab. Offenbar steht hinter einem weiteren Spieler ein dickes Fragezeichen. Der Auftritt gegen die HSG Ostsee tröstete nur bedingt.

Ist es wieder die Bandscheibe? Max Mohs von Handball-Drittligist EHV Aue hat am Sonnabend auf der Bank sein Trikot gerichtet. Das gab kurz den Blick auf einen Rückenstützgürtel frei, den der 25-Jährige trug. Zum Einsatz kam der Torhüter in der Partie gegen die HSG Ostsee nur für zwei Siebenmeter. Keeper-Kollege Armis Priskus musste über die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.09.2025
2 min.
Ost empfängt Nord: Bekommt der EHV Aue den Schlüsselspieler von der Ostsee in den Griff?
Ein Heimauftakt nach Maß gelang dem EHV Aue gegen Oranienburg. Nun reist die HSG Ostsee im Erzgebirge an.
Nach der Niederlage gegen Staffelfavorit Braunschweig läuft bei den Drittliga-Handballern aus dem Erzgebirge die HSG Ostsee auf. Coach Uwe Jungandreas hat einen Plan für das Heimspiel.
Anna Neef
11:15 Uhr
5 min.
Frankreich sucht nach Regierungssturz neuen Premier
Premier Bayrou wollte sich mit der Vertrauensfrage Rückenwind für seine Sparpläne holen - das ging nach hinten los.
Erneut ist eine französische Regierung gescheitert. Das schuldengeplagte Land braucht nun rasch einen neuen Premier. Und Präsident Macron muss schauen, dass er aus der Schusslinie kommt.
20.08.2025
4 min.
Saisonstart beim EHV Aue: Feuertaufe für Team und Trainerikone
Uwe Jungandreas (l.) ist seit gut sechs Wochen der Chefcoach des EHV Aue. Mit Co-Trainer Stephan Göpfert (r.) hat er das Team auf den Saisonstart vorbereitet.
Diesen Sonnabend ab 18 Uhr geht es in der Lößnitzer Erzgebirgshalle wieder scharf zur Sache. Der Handball-Drittligist aus Sachsen startet gegen Oranienburg in die neue Saison. Der Coach benennt die Ziele.
Anna Neef
11:19 Uhr
3 min.
Deutschland zieht immer mehr ausländische Studierende an
Rund 17 Prozent aller 2,87 Millionen Studierenden in Deutschland kommen laut Statistischem Bundesamt aus dem Ausland. (Archivbild)
Magnet für ausländische Studierende, stark bei MINT-Abschlüssen, aber weiterhin eine große Kluft beim Bildungserfolg – eine jährliche OECD-Studie zeigt für Deutschland wie immer Licht und Schatten.
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
07.09.2025
2 min.
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Meinung
Redakteur
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.
Jan-Dirk Franke
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
Mehr Artikel