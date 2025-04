Handball-Verbandsliga: Zwönitzer zum Abschluss zweimal klarer Favorit

Sowohl die Frauen als auch die Männer des HSV empfangen am Sonntag Rückmarsdorf. Mit einem Sieg haben letztere die Vizemeisterschaft sicher.

Zum letzten Mal in dieser Saison gibt es am Wochenende in der Sporthalle Niederzwönitz Verbandsliga-Handball zu sehen. Sowohl die Frauen- als auch die Männer des Zwönitzer HSV müssen gegen die HSG Rückmarsdorf ran – nicht am Samstag wie gewohnt, sondern am Sonntag um 14 Uhr beziehungsweise 16.30 Uhr. Grund dafür ist, dass am letzten...