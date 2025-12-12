MENÜ
Aues Kapitän Sebastian Paraschiv will die Spielpause mit einem Auswärtssieg beenden.
Aues Kapitän Sebastian Paraschiv will die Spielpause mit einem Auswärtssieg beenden. Bild: Ramona Schwabe
Aues Kapitän Sebastian Paraschiv will die Spielpause mit einem Auswärtssieg beenden.
Aues Kapitän Sebastian Paraschiv will die Spielpause mit einem Auswärtssieg beenden. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Handballer des EHV Aue beenden ihre Spielpause zu ungewohnter Stunde
Redakteur
Von Anna Neef
Bei der HG Hamburg-Barmbek laufen die Drittliga-Handballer aus dem Erzgebirge diesen Freitag als Favorit auf. Doch der Tabellenzwölfte und Aufsteiger hofft auf eine Überraschung. Und die Gäste?

Die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen hat den Spielplan der Herren in Liga 3 durcheinander gewirbelt. Auch der EHV Aue war aufgrund des internationalen Turniers zu einer dreiwöchigen Pause verdammt. Ein paar Tage gab es frei, sagt Chefcoach Uwe Jungandreas. Ansonsten wurde wie gewohnt hart trainiert. „Einen Vorteil kann ich der Pause nicht...
