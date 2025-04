Hohndorfer Motorradtalent nimmt nächsten Schritt auf der Karriereleiter

Zum ersten Mal wird Anina Urlaß eine komplette Saison im Northern Talent Cup bestreiten, einer Vorstufe zum MotoGP. Die ersten Testfahrten der 14-Jährigen verliefen vielversprechend.

Das nächste Abenteuer beginnt. Nachdem die Hohndorfer Rennfahrerin Anina Urlaß im vorigen Jahr wegen des gesetzten Alterslimits erst kurz vor Saisonschluss in den Northern Talent Cup (NTC) einsteigen konnte und noch zwei Mal erstklassige Talentproben abgegeben hatte, startet die 14-Jährige nun in ihre erste volle Saison in der...