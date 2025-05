Jahnsbacher Trialer beweist Nervenstärke

Constantin-David Jokiel fährt in der Hessisch-Thüringischen Jugendtrial-Meisterschaft der Konkurrenz davon. Für seine elf Jahre zeigt sich der Jahnsbacher erstaunlich ruhig und routiniert.

Es ist fast Halbzeit bei der Hessisch-Thüringischen ADAC/DMV Jugendtrial-Meisterschaft. Zeit also, eine erste Bilanz zu ziehen. Und die fällt für Constantin-David Jokiel äußerst zufriedenstellend aus, denn nach vier von elf Läufen führt der Jahnsbacher die Gesamtwertung in seiner Klasse an. „Es ertönten schon die ersten Rufe, dass er...