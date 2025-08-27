Junge Keglerinnen aus dem Erzgebirge starten erfolgreich in die Saison

Stollberg
Das neu gegründete Mädchen-Team des Stollberger Sportkegelvereins schaffte es beim Auftaktturnier auf Rang 2. Auch die Jungs spielten stark.
Die U-19-Nachwuchskegler des SKV 9Pins Stollberg sind erfolgreich in die Verbandsliga-Saison gestartet. Die neu formierte Mädchen-Mannschaft landete beim Auftaktturnier in Pirna mit 2060 Kegeln auf einem guten 2. Platz, teilte der Sportkegelverein mit. In einem spannenden Turnier gewann Hirschfeld (2078) knapp vor den Erzgebirgerinnen. Dritter...
