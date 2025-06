Klöppeln, kicken, kegeln: Multitalent aus dem Erzgebirge meistert großes Turnier

Keglerin Denise Frölich hat den SV Saxonia Bernsbach bei der deutschen Meisterschaft der U 14 in München vertreten. Die Sachsenmeisterin schüttelte das Lampenfieber rasch ab. Auch dank einer starken Fanbase.

Nachwuchskeglerin Denise Frölich vom SV Saxonia Bernsbach ist in ihrer Altersklasse die siebtbeste Keglerin der Republik. Die Spielerin der AK U 14 war über Pfingsten bei der deutschen Jugendmeisterschaft in München am Start. Das Ticket für den nationalen Vergleich hatte Frölich als überlegene Sachsenmeisterin gelöst.