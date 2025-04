Kreisliga: Raschauer Fußballer patzen, bleiben aber an der Spitze

Überraschend deutlich muss sich der Spitzenreiter der Kreisliga West in Zwönitz geschlagen geben. Das Feld dahinter ist indes noch ein wenig enger zusammengerückt.

Während der SV Tirol Dittmannsdorf dank eines 4:0-Auswärtssieges in Geyer und des Remis zwischen den Verfolgern Zschopau und Olbernhau seinen Vorsprung in der Kreisliga Ost ausbauen konnte, musste der Spitzenreiter der Kreisliga West, der SV Mittweidatal Raschau-Markersbach eine überraschend deutliche Niederlage quittieren. Beim Vorletzten in...