Legende aus dem Erzgebirge ist stolz auf das erfolgreichste Enduro-Team Deutschlands

Von 1974 bis 1995 hat Harald Sturm als Geländefahrer selbst viele Erfolge gefeiert. Inzwischen leitet der Zschopauer seit 26 Jahren ein Team, dessen Sportler in dieser Saison kaum zu bremsen waren.

Bei der Siegerehrung der Deutschen Enduro-Meisterschaft in Burg hat ein Privat-Team aus Zschopau im Fokus gestanden. Die Rede ist von der KTM-Mannschaft um den erfolgreichen Ex-Geländefahrer Harald Sturm, die als bestes Enduro Team Deutschlands ausgezeichnet wurde. Ausschlaggebend waren die zahlreichen Erfolge der Team-Fahrer in der Deutschen...