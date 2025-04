Licht und Schatten bei Leichtathletik-Kreismeisterschaften in Stollberg

Während bei den jüngeren Sportlern am Vormittag die Halle voll war, sah dies bei den Älteren am Nachmittag anders aus. Der Verband sieht die Ursache im Termin.

Kurz vor dem Start der Freiluftsaison hatten die Leichtathleten aus der Region Stollberg noch einen letzten Höhepunkt zu bestreiten. In der Drei-Felder-Halle in Stollberg standen die Kreishallenmeisterschaften auf dem Programm. Sämtliche Teilnehmer maßen sich dabei in den Disziplinen Sprint, Dreierhop und, Rundenlauf – die Älteren ab der...