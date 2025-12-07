Lugauer Regionalliga-Ringer kassieren Klatsche in Werdau

Mit 5:27 haben die Erzgebirger das Duell beim Tabellendritten verloren. Dabei gab es nur wenige Lichtblicke.

Die Regionalliga-Ringer des RVE Lugau haben in Werdau eine deutliche Niederlage kassiert. Beim Tabellendritten verloren die Erzgebirger mit 5:27. Dabei entschied der Tabellenvorletzter, der als klarer Außenseiter nach Westsachsen gereist war, zumindest drei der zehn Duelle für sich: Fliegengewichtler Iqbal Sakhziada sowie Yasin Salamov (86 kg)...