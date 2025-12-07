Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Iqbal Sakhizada (vorn) fuhr einen klaren Punktsieg gegen Werdaus Dominik Gasser ein. Insgesamt präsentierten sich seine Lugauer allerdings zu schwach.
Iqbal Sakhizada (vorn) fuhr einen klaren Punktsieg gegen Werdaus Dominik Gasser ein. Insgesamt präsentierten sich seine Lugauer allerdings zu schwach. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
Lugauer Regionalliga-Ringer kassieren Klatsche in Werdau
Redakteur
Von Jürgen Werner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit 5:27 haben die Erzgebirger das Duell beim Tabellendritten verloren. Dabei gab es nur wenige Lichtblicke.

Die Regionalliga-Ringer des RVE Lugau haben in Werdau eine deutliche Niederlage kassiert. Beim Tabellendritten verloren die Erzgebirger mit 5:27. Dabei entschied der Tabellenvorletzter, der als klarer Außenseiter nach Westsachsen gereist war, zumindest drei der zehn Duelle für sich: Fliegengewichtler Iqbal Sakhziada sowie Yasin Salamov (86 kg)...
