Mammutturnier im Wandel: Warum das 25. Nickelhütten-Turnier im Taekwondo ein besonderes ist

Von Nachwuchsplattform bis Meisterschaftsniveau: Einen Spagat vollzieht die SG Nickelhütte Aue diesen Sonnabend. Und begrüßt dazu mehr als 300 Starter. So viele wie noch nie.

Der Stressfaktor ist hoch. Sowohl organisatorisch als auch sportlich. „Doch wir meistern das“, ist Justin Unger sicher. Der Trainer der Abteilung Taekwondo der SG Nickelhütte Aue wird diesen Sonnabend in doppelter Funktion gefragt sein. Beim 25. Nickelhütten-Turnier in der Lößnitzer Erzgebirgshalle steht der 24-Jährige als Trainer an der...