Mit einem „alten Ding“: Rennfahrer aus dem Erzgebirge glänzt bei Kult-Event in Frohburg

Trotz eines betagten Motorrads und fortgeschrittenen Alters hat Stefan Holz immer noch jede Menge Spaß am Motorsport – und Erfolg. So wie zuletzt bei einem Traditionsrennen.

Beim 62. Internationalen Frohburger ADAC-Dreieckrennen bot sich für Stefan Holz wieder eine Gelegenheit, seinem Laster Rennsport nachzugehen. Mit seiner doch schon ziemlich betagten Suzuki SV 650 des Baujahres 2003 ist es für den 56-jährigen Walthersdorfer aktuell nicht leicht, eine Rennklasse zu finden. Doch wie zuletzt auf dem Schleizer... Beim 62. Internationalen Frohburger ADAC-Dreieckrennen bot sich für Stefan Holz wieder eine Gelegenheit, seinem Laster Rennsport nachzugehen. Mit seiner doch schon ziemlich betagten Suzuki SV 650 des Baujahres 2003 ist es für den 56-jährigen Walthersdorfer aktuell nicht leicht, eine Rennklasse zu finden. Doch wie zuletzt auf dem Schleizer...