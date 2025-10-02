Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Stefan Holz hält mit seiner betagten Maschine nach wie vor gut mit.
Stefan Holz hält mit seiner betagten Maschine nach wie vor gut mit. Bild: Thorsten Horn
Stefan Holz hält mit seiner betagten Maschine nach wie vor gut mit.
Stefan Holz hält mit seiner betagten Maschine nach wie vor gut mit. Bild: Thorsten Horn
Annaberg
Mit einem „alten Ding“: Rennfahrer aus dem Erzgebirge glänzt bei Kult-Event in Frohburg
Von Thorsten Horn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Trotz eines betagten Motorrads und fortgeschrittenen Alters hat Stefan Holz immer noch jede Menge Spaß am Motorsport – und Erfolg. So wie zuletzt bei einem Traditionsrennen.

Beim 62. Internationalen Frohburger ADAC-Dreieckrennen bot sich für Stefan Holz wieder eine Gelegenheit, seinem Laster Rennsport nachzugehen. Mit seiner doch schon ziemlich betagten Suzuki SV 650 des Baujahres 2003 ist es für den 56-jährigen Walthersdorfer aktuell nicht leicht, eine Rennklasse zu finden. Doch wie zuletzt auf dem Schleizer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
24.09.2025
3 min.
Oederaner Pilot schließt seine Rennsaison auf dem Frohburger Dreieck versöhnlich ab
Rico Vetter am Freitag vor dem Rennen bei der Fahrervorstellung auf dem Frohburger Markt.
Mit Gesamtrang 8 in der IRRC Supersport ist Motorradsportler Rico Vetter aus Oederan wieder eine gute Serie gelungen. In dieser wurde er bester Deutscher seiner Klasse.
Thorsten Horn
13.08.2025
3 min.
Motorrad-Rennfahrer aus dem Erzgebirge gibt Comeback im Nachbarland
Stefan Holz hatte diesmal an seinem Horice-Wochenende mehr Spaß als bei dem Rennen im Frühjahr.
Der Road-Racing-Klassiker in Horice bot Stefan Holz die Chance zur Rückkehr mit seiner Maschine. Mit der Suzuki trat er gegen 33 Rivalen an. Nach eher schwierigem Saisonbeginn will er nun weitere Rennen fahren.
Thorsten Horn
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
Mehr Artikel