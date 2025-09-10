Motorsport im Erzgebirge: 21. Rallye Grünhain lässt die Herzen der Fans höherschlagen

35 Wertungskilometer liegen am Sonnabend vor rund 100 Teams. Darunter ein attraktiver Rundkurs in Lauter. Wer richtig mutig ist, kann schon am Freitag an der Lostrommel sein Glück versuchen.

Rund 100 Starter, drei Strecken, ein Rallyezentrum und im Vorfeld viele Genehmigungswege: Es ist ein Kraftakt gewesen, gesteht Jens Ullmann mit Blick auf die 21. ADMV-Rallye Grünhain. „Wie jedes Jahr“, schickt der Vorsitzende des Motorsportclubs Grünhain hinterher. Dessen Mitglieder wollen das „Heimspiel“ nicht missen und organisieren es... Rund 100 Starter, drei Strecken, ein Rallyezentrum und im Vorfeld viele Genehmigungswege: Es ist ein Kraftakt gewesen, gesteht Jens Ullmann mit Blick auf die 21. ADMV-Rallye Grünhain. „Wie jedes Jahr“, schickt der Vorsitzende des Motorsportclubs Grünhain hinterher. Dessen Mitglieder wollen das „Heimspiel“ nicht missen und organisieren es...