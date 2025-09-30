Motorsport: Junger Erzgebirger wird Vizemeister im Northern Talent Cup

Erfolgreiche Debüt-Saison für Robin Siegert: Mit zwei weiteren Podestplätzen hat sich der 14-jährige Lengefelder Platz 2 gesichert. Für 2026 winkt ihm ein großer Karriereschritt.

Robin Siegert ist am vorläufigen Ziel seiner Wünsche. Beim Saisonfinale der Rennserie Northern Talent Cup (NTC) fuhr der 14-jährige Motorradrennfahrer aus Lengefeld hinter dem bereits als Meister feststehenden Fynn Kratochwil noch zweimal auf Platz 2 und wurde somit Vizemeister. Robin Siegert ist am vorläufigen Ziel seiner Wünsche. Beim Saisonfinale der Rennserie Northern Talent Cup (NTC) fuhr der 14-jährige Motorradrennfahrer aus Lengefeld hinter dem bereits als Meister feststehenden Fynn Kratochwil noch zweimal auf Platz 2 und wurde somit Vizemeister.