Robin Siegert ist auch beim Saisonfinale cool geblieben.
Robin Siegert ist auch beim Saisonfinale cool geblieben. Bild: Thorsten Horn
Robin Siegert ist auch beim Saisonfinale cool geblieben.
Robin Siegert ist auch beim Saisonfinale cool geblieben. Bild: Thorsten Horn
Marienberg
Motorsport: Junger Erzgebirger wird Vizemeister im Northern Talent Cup
Von Thorsten Horn
Erfolgreiche Debüt-Saison für Robin Siegert: Mit zwei weiteren Podestplätzen hat sich der 14-jährige Lengefelder Platz 2 gesichert. Für 2026 winkt ihm ein großer Karriereschritt.

Robin Siegert ist am vorläufigen Ziel seiner Wünsche. Beim Saisonfinale der Rennserie Northern Talent Cup (NTC) fuhr der 14-jährige Motorradrennfahrer aus Lengefeld hinter dem bereits als Meister feststehenden Fynn Kratochwil noch zweimal auf Platz 2 und wurde somit Vizemeister.
