Mut wird belohnt: Erzgebirger sorgt bei Olympia als Physiotherapeut für lockere Beine der deutschen Eisschnellläufer

Marienberg
Der gebürtige Olbernhauer Adrian Löffler ist bei den Winterspielen in Italien so hautnah dabei wie nur wenige. Das verdankt er seinem Selbstvertrauen und einem ehemaligen Chemnitzer Olympioniken.
Ein Zimmer im olympischen Dorf, einmal die komplette Einkleidung von Adidas und der Zugang zum Innenraum der olympischen Eisschnelllauf-Bahn auf der Mailänder Messe – Adrian Löffler aus Olbernhau erlebt in Italien, was nur wenigen vergönnt ist: der 27-Jährige ist mittendrin bei den Olympischen Winterspielen. Als Physiotherapeut betreut er...
