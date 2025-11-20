Nach Rippenbrüchen und mit Bärenglocke: Warum ein Erzgebirger dennoch 63 Kilometer durch Südosteuropa rennt

Marathon und Rallyesport sind die Leidenschaften von Jens Fritzsch. In diesem Jahr startete der Stollberger beim K3 Ultra-Marathon in Bulgarien. Zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder mit seiner Schwester.

Manchmal geht es auch für Jens Fritzsch noch extremer als üblich. Der Stollberger, der unter anderem schon 250 Kilometer durch die Wüste rannte, die Rallye Paris - Dakar fuhr und zehnmal am Rennsteiglauf teilnahm, erlebte in diesem Jahr vor seinem Ultra-Marathon in Bulgarien eine Herausforderung der besonderen Art. Am 14. Juli wollte er einem...