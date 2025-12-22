MENÜ
Ende September bewältigte Jens Fritzsch beim K3-Ultra-Marathon in Bulgarien die 63-Kilometer-Strecke.
Ende September bewältigte Jens Fritzsch beim K3-Ultra-Marathon in Bulgarien die 63-Kilometer-Strecke.
Stollberg
Extremsportler aus dem Erzgebirge vor neuen Abenteuern in Afrika und Südamerika
Redakteur
Von Sandra Häfner
Bolivien und Tunesien lauten die Reiseziele 2026 des Stollberger Ultraläufers Jens Fritzsch. Zu Fuß will er 220 Kilometer auf 3600 Meter Höhe bestreiten, danach mit einem getunten Trabi durch die Wüste brettern.

Extrem-Sportler Jens Fritzsch hat neue Abenteuer ins Auge gefasst. Der gebürtige Stollberger, der in Niederwürschnitz lebt, will es 2026 noch einmal so richtig wissen. Statt einer Herausforderung hat sich der Erzgebirger für zwei Extrem-Veranstaltungen entschieden. Zunächst startet er Ende September beim Ultra Bolivia Race, einem...
Mehr Artikel