Nach Trainerwechsel: Wie der EHV Aue im Heimspiel doch noch die Kurve kriegt

Die Nervosität war fast greifbar. Und doch konnten die Drittliga-Handballer aus dem Erzgebirge zuhause gegen Fürstenfeldbruck mit 40:35 (17:17) gewinnen. Der neue Coach benannte Licht und Schatten. Und machte ein Versprechen.

Ivo Petkov hat seine Chance genutzt: Das 20-jährige Eigengewächs des EHV Aue erzielte beim 40:35-Heimerfolg (17:17) am Sonnabend gegen den TuS Fürstenfeldbruck acht Tore. Die Kiste Bier für Treffer Nummer 40 in diesem Handballspiel in Liga 3 muss jedoch ein anderer bezahlen. Mihkel Löpp machte das Ergebnis eine Minute vor Ablauf der Uhr rund...