Premiere am Steinbruch

Vor seiner 27. Auflage steht der Ansprunger Motocross. Erstmals macht dabei die Nordbayern-Thüringen-Challenge im mittleren Erzgebirge Station.

Dröhnende Motoren, Staub und Anfeuerungsrufe werden am kommenden Wochenende die Szenerie am Steinbruchgelände zwischen Zöblitz und Ansprung prägen. An beiden Tagen ist dort der 27. Ansprunger Motocross zu erleben. Den organisieren die Mitglieder, Helfer und Freunde des Vereins Motorradfreunde Ansprung. Bis Anfang der Woche...