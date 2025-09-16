Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Yannik Keller und Lilly Kunz waren im Ford Fiesta ST 150 zügig unterwegs und steuerten für den MC Grünhain bei der Heimrallye Klassensilber bei.
Yannik Keller und Lilly Kunz waren im Ford Fiesta ST 150 zügig unterwegs und steuerten für den MC Grünhain bei der Heimrallye Klassensilber bei. Bild: Franz Kaiser
Aue
Rallye Grünhain: Warum der Rekordsieger gern wiederkommt und ein Team auf Winterreifen gestartet ist
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Knapp 100 Motorsportler haben im Erzgebirge 35 Kilometer in Wertung abgespult. Die Fans waren begeistert. Und die Helfer liefen ebenfalls zur Hochform auf.

13,4 Sekunden haben Rudolf Reindl von seinem sechsten Gesamtsieg bei der Rallye Grünhain getrennt. Der Mann aus Lohkirchen ist im Mitsubishi Lancer Evo 9 Stammgast im Erzgebirge. „Dabei gehört mir das Auto nicht mal. Ich darf es aber zum Glück fahren“, so der Oberbayer schmunzelnd. Fünfmal hat er die Rallye Grünhain gewonnen, ist damit...
Mehr Artikel