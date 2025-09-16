Rallye Grünhain: Warum der Rekordsieger gern wiederkommt und ein Team auf Winterreifen gestartet ist

Aue
Knapp 100 Motorsportler haben im Erzgebirge 35 Kilometer in Wertung abgespult. Die Fans waren begeistert. Und die Helfer liefen ebenfalls zur Hochform auf.
13,4 Sekunden haben Rudolf Reindl von seinem sechsten Gesamtsieg bei der Rallye Grünhain getrennt. Der Mann aus Lohkirchen ist im Mitsubishi Lancer Evo 9 Stammgast im Erzgebirge. „Dabei gehört mir das Auto nicht mal. Ich darf es aber zum Glück fahren“, so der Oberbayer schmunzelnd. Fünfmal hat er die Rallye Grünhain gewonnen, ist damit...
