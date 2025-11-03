Regionalliga: Lugauer Ringer ohne Chance im Erzgebirgsderby gegen Gelenau

Stollberg
Mit 9:23 hat der Tabellenvorletzte zuhause gegen den amtierenden Meister verloren und damit sein Ziel, zumindest zweistellig zu werden, nicht ganz erreicht. Ein paar Lichtblicke gab es dennoch.
Wenn bereits von vornherein klar ist, dass es nicht viel zu holen gibt, dann muss man Prioritäten setzen. Statt im Ringertrikot lief Toni Peprny am Samstagabend in Trainingskleidung durchs ehemalige Lugauer Bahnhofsgebäude. Order vom Papa: „Er sollte in der Landesliga ran und hat mit seinem Schultersieg zum Sieg unserer zweiten Mannschaft...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.