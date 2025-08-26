Rekord: Bergzeitfahren im Erzgebirge lockt nicht nur eine Ente hinterm Ofen hervor

Aue
158 Starter haben beim 18. Bockauer Bergpreis zweimal den Stich gen Jägerhaus gemeistert. Mal mehr und mal weniger gleichmäßig ist das gelungen. Spätestens bei Benzingesprächen liefen alle heiß.
Ein Import aus Ungarn ist das Garagen-Schmuckstück von Gabi Lorenz. Zugegeben: Der Typ 2CV aus dem Hause Citroën, millionenfach hergestellt ab 1948, bleibt Geschmackssache. Manchen gefällt das eigenwillige Modell mit dem Spitznamen Ente. Anderen so gar nicht. Gabi Lorenz kann sich kein schöneres Auto vorstellen. „Es musste genau dieses...
