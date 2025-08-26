Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Peter Böhme aus Schmölln brachte in der Klasse der historischen Rennmaschinen eine Horex S35 GS von 1937 an den Start.
Peter Böhme aus Schmölln brachte in der Klasse der historischen Rennmaschinen eine Horex S35 GS von 1937 an den Start. Bild: Franz Kaiser
Aue
Rekord: Bergzeitfahren im Erzgebirge lockt nicht nur eine Ente hinterm Ofen hervor
Von Anna Neef
158 Starter haben beim 18. Bockauer Bergpreis zweimal den Stich gen Jägerhaus gemeistert. Mal mehr und mal weniger gleichmäßig ist das gelungen. Spätestens bei Benzingesprächen liefen alle heiß.

Ein Import aus Ungarn ist das Garagen-Schmuckstück von Gabi Lorenz. Zugegeben: Der Typ 2CV aus dem Hause Citroën, millionenfach hergestellt ab 1948, bleibt Geschmackssache. Manchen gefällt das eigenwillige Modell mit dem Spitznamen Ente. Anderen so gar nicht. Gabi Lorenz kann sich kein schöneres Auto vorstellen. „Es musste genau dieses...
