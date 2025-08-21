100 Jahre Bergzeitfahren im Erzgebirge – doch eine Frage bleibt nach wie vor offen

Zwischen Bockau und Jägerhaus wird am Sonnabend wieder der Bergpreis ausgetragen. Dessen Wurzeln reichen bis ins Jahr 1925 zurück. Das Jubiläum verzeichnet einen Rekord.

So viele Starter wie noch nie werden am kommenden Sonnabend zum Bockauer Bergpreis erwartet. Das hat einen Grund: Das Bergzeitfahren in Richtung Jägerhaus begeht sein 100-jähriges Jubiläum. Das erste Mal fiel der Startschuss am 9. August 1925. Diesmal sind 152 Teilnehmer gemeldet und wollen den steilen Stich zweimal in möglichst identischer...