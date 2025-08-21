Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Straßenkreuzer wie dieser Chevrolet Pick Up von 1969 bereichern das Starterfeld ungemein. Das Schmuckstück stammt aus der Garage von Matthias Struck aus Johanngeorgenstadt.
Straßenkreuzer wie dieser Chevrolet Pick Up von 1969 bereichern das Starterfeld ungemein. Das Schmuckstück stammt aus der Garage von Matthias Struck aus Johanngeorgenstadt. Bild: Anna Neef/Archiv
Straßenkreuzer wie dieser Chevrolet Pick Up von 1969 bereichern das Starterfeld ungemein. Das Schmuckstück stammt aus der Garage von Matthias Struck aus Johanngeorgenstadt.
Straßenkreuzer wie dieser Chevrolet Pick Up von 1969 bereichern das Starterfeld ungemein. Das Schmuckstück stammt aus der Garage von Matthias Struck aus Johanngeorgenstadt. Bild: Anna Neef/Archiv
Aue
100 Jahre Bergzeitfahren im Erzgebirge – doch eine Frage bleibt nach wie vor offen
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwischen Bockau und Jägerhaus wird am Sonnabend wieder der Bergpreis ausgetragen. Dessen Wurzeln reichen bis ins Jahr 1925 zurück. Das Jubiläum verzeichnet einen Rekord.

So viele Starter wie noch nie werden am kommenden Sonnabend zum Bockauer Bergpreis erwartet. Das hat einen Grund: Das Bergzeitfahren in Richtung Jägerhaus begeht sein 100-jähriges Jubiläum. Das erste Mal fiel der Startschuss am 9. August 1925. Diesmal sind 152 Teilnehmer gemeldet und wollen den steilen Stich zweimal in möglichst identischer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
12:09 Uhr
2 min.
Kreise: USA ziehen einige Truppen aus dem Irak ab
Trotz des Abzugs sollen weiterhin US-Truppen im Irak stationiert bleiben. (Archivbild)
Viele Fragen blieben offen, als die USA vor etwa einem Jahr den Umbau ihrer Militärpräsenz im Irak verkündeten. Nun verlassen einige Soldaten im Irak ihre Stützpunkte. Wieder bleiben Fragen offen.
20.06.2025
5 min.
Eine Hymne zum 100. Geburtstag: Dieser Fußballverein im Erzgebirge singt sich selbst ein Ständchen
Jörg Mehlhorn und sein Sohn Marc sind zwei Säulen des Bockauer Fußballs. Der Senior ist Vorsitzender des Vereins, der Junior betreibt das Sportlerheim des SC Teutonia.
Der SC Teutonia Bockau feiert ein stolzes Jubiläum. Der ganze Ort steht drei Tage lang im Zeichen des runden Leders. Ein großes Ziel wirft seine Schatten voraus. Und das Parkplatzproblem ist geklärt.
Anna Neef
22.08.2025
3 min.
Dorffest abgesagt: Warum in diesem Ort im Erzgebirge jetzt trotzdem groß gefeiert wird
Tina Georgi (r.) hat 2024 das Amt der Wurzelkönigin an Leonie Joyce Schmidt abgegeben.
Das 52. Wurzelfest in Bockau muss bis 2026 warten. Die Gemeinde hat es wegen finanzieller Engpässe verschoben. Doch der Feierlaune tut das keinen Abbruch.
Anna Neef
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
12:13 Uhr
1 min.
Baum stürzt auf fahrendes Auto - zwei Insassen verletzt
In Hartha ist ein fahrendes Auto von einem umstürzenden Baum getroffen worden. (Symbolbild)
Glück im Unglück: Zwei Insassen eines Autos werden nur leicht verletzt, als der Wagen während der Fahrt von einem umstürzenden Baum getroffen wird.
Mehr Artikel