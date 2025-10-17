Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Zschopauer Pascal Sadecki (Mitte) hätte sicher nichts dagegen, wenn er wie bei der letzten WM in Zschopau 2022 wieder ganz oben auf dem Treppchen steht.
Der Zschopauer Pascal Sadecki (Mitte) hätte sicher nichts dagegen, wenn er wie bei der letzten WM in Zschopau 2022 wieder ganz oben auf dem Treppchen steht. Bild: Thomas Fritzsch
Zschopau
„Rund um Zschopau“: Vorfreude und große Ziele dominieren bei den lokalen Startern
Von Thomas Fritzsch
Neben den bekannten Namen will auch mancher Neuling sein Glück bei der Enduro-WM probieren. Die Vorfreude auf das Motorsport-Spektakel ist bei allen Beteiligten riesig.

Es ist endlich wieder soweit: Rund um Zschopau dröhnen am Wochenende wieder die Motoren, und die Piloten begeben sich auf die anspruchsvolle Strecke auf der Hatz nach der besten Zeit. Angefeuert werden sie dabei von zahlreichen Zuschauern. Bevor am Sonntagnachmittag der Enduro-GP-Gesamtsieger, die Weltmeister der Klassen E2 und E3, bei den...
Das könnte Sie auch interessieren
07.10.2025
3 min.
Deutsche Enduro-Meisterschaft: Sydow tankt Selbstvertrauen fürs WM-Finale in Zschopau
Der alte deutsche Meister ist auch der neue: Jeremy Sydow machte in Tucheim das Triple in der Klasse E 1 perfekt – und freut sich nun aufs WM-Finale in Zschopau.
In Tucheim hat Jeremy Sydow vorzeitig seinen dritten nationalen Titelgewinn in Folge klargemacht. Nun fiebert der Geländefahrer aus Chemnitz seinem Heim-Grand-Prix entgegen.
Thomas Fritzsch
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
22.09.2025
5 min.
Sächsischer Offroad-Cup bietet Vorgeschmack auf Finale der Enduro-Weltmeisterschaft im Erzgebirge
Der WM-Fahrer Jeremy Sydow (Foto) dominierte in der Teamwertung mit Karl Weigelt.
Die Crème de la Crème des deutschen Geländesports hat sich am Wochenende in Amtsberg getroffen. Wo es bald um die letzten WM-Punkte gehen wird, zeigte auch ein alter Haudegen sein Können.
Thomas Fritzsch
16:45 Uhr
3 min.
Prozess um Plauener Spielhallen-Raub: Angeklagter weint im Gerichtssaal – „es tut mir leid, dass ich mich mit dem Zeug so kaputt gemacht habe“
Am Freitag sprach das Landgericht Zwickau ein Urteil im Prozess.
Am letzten Verhandlungstag forderte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von über drei Jahren. Danach soll der Angeklagte in eine Entziehungsanstalt. Welches Urteil am Ende gefallen ist.
Jonas Patzwaldt
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16:45 Uhr
1 min.
Bienenstöcke auf dem Dach der Zwickau Arcaden umgeworfen: 245.000 Bienen könnten sterben
Unbekannte haben sieben Bienenstöcke auf dem Dach der Zwickau Arcaden beschädigt.
Auf dem Dach der Zwickau Arcaden wurden sieben Bienenstöcke beschädigt. Der Vorfall könnte das Leben von rund 245.000 Bienen gefährden.
Sabrina Seifert
Mehr Artikel