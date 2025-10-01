Sachsenklasse: Stollberger Fußballer gastieren bei Lok Zwickau

Beim Absteiger aus der Sachsenliga soll am Sonntag zumindest ein Remis her. Der Oelsnitzer FC will gegen Schlusslicht Fortuna Chemnitz Wiedergutmachung für die jüngste Klatsche betreiben.

Mit dem Toreschießen hatten es die Sachsenklasse-Fußballer des FC Stollberg an den jüngsten beiden Spieltagen nicht so. Eine 0:1-Heimniederlage gegen Meerane, dann ein 0:0 in Syrau – Ladehemmung nennt man das wohl. Trainer Rico Knopf ist aber trotzdem nicht bange vor dem Gastspiel seiner Mannschaft beim Sachsenliga-Absteiger Lok Zwickau an...