Zuetzt sind die Stollberger Fußballer zwei Spiele in Folge ohne Torerfolg geblieben.
Zuetzt sind die Stollberger Fußballer zwei Spiele in Folge ohne Torerfolg geblieben.
Stollberg
Sachsenklasse: Stollberger Fußballer gastieren bei Lok Zwickau
Redakteur
Von Jürgen Werner
Beim Absteiger aus der Sachsenliga soll am Sonntag zumindest ein Remis her. Der Oelsnitzer FC will gegen Schlusslicht Fortuna Chemnitz Wiedergutmachung für die jüngste Klatsche betreiben.

Mit dem Toreschießen hatten es die Sachsenklasse-Fußballer des FC Stollberg an den jüngsten beiden Spieltagen nicht so. Eine 0:1-Heimniederlage gegen Meerane, dann ein 0:0 in Syrau – Ladehemmung nennt man das wohl. Trainer Rico Knopf ist aber trotzdem nicht bange vor dem Gastspiel seiner Mannschaft beim Sachsenliga-Absteiger Lok Zwickau an...
