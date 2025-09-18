Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Beim SOC-Lauf in Amtsberg wird um jeden Meter gekämpft. Bild: Thomas Fritzsch
Beim SOC-Lauf in Amtsberg wird um jeden Meter gekämpft. Bild: Thomas Fritzsch
Zschopau
Sächsischer Offroad-Cup: Auch die Enduro-Elite will es im Erzgebirge wissen
Von Andreas Bauer
Der MC Amtsberg ist diesen Samstag Ausrichter des vorletzten Saisonlaufs. Dabei sind einige prominente Namen in der Starterliste zu finden.

Ambitionierte Endurosportler wie Jeremy Sydow und Luca Fischeder sind diesen Samstag im mittleren Erzgebirge zu erleben. Anlass ist der vierte und damit vorletzte Lauf des Sächsischen Offroad-Cups, der noch weitere prominente Starter anlockt. So gehören auch Routinier Marcus Kehr und der ehemalige Biathlet Michael Rösch, der inzwischen den...
13.09.2025
3 min.
Weißbacher Motorsport-Urgestein vor dem 300. Rennen: „Einmal MZ, immer MZ“
Das Geländesport-Fieber erfasste Klaus Wieland vor 60 Jahren bei „Rund um Grünhainichen“ (Foto mit Nummer 9).
Nach vielen Höhenflügen musste der dreifache DDR-Meister Klaus Wieland auch eine schwere Krebserkrankung überstehen. Das bevorstehende Jubiläum will der 78-Jährige nun voll und ganz genießen.
Thomas Fritzsch
21:06 Uhr
2 min.
US-Firmen: Mitarbeiter mit H-1B-Visum sollen im Land bleiben
Die plötzliche Änderung bei den Gebühren für ein Arbeitsvisum haben US-Konzerne aufgeschreckt. (Archivbild)
Plötzlich 100.000 Dollar pro Jahr für ein Arbeitsvisum? Die Ankündigung von Präsident Trump hat US-Konzerne in Alarm versetzt. Für deren ausländische Mitarbeiter hat das drastische Folgen.
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
21:17 Uhr
4 min.
Mit Joker aus dem Krankenbett: VFC Plauen feiert ersten Heimsieg seit fast einem Jahr
Das Foto zeigt den Plauener Torjubel nach dem 1:0. Am Ende stand für den VFC am Samstag gegen Heiligenstadt ein 4:0-Erfolg zu Buche.
Die Vogtländer haben mit dem 4:0 am Samstag gegen den SC 1911 Heilgenstadt ihren Aufwärtstrend in der Fußball-Oberliga bestätigt. Zwei Fernschüsse und ein später Doppelpack entschieden das Spiel.
Monty Gräßler
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
08.09.2025
3 min.
Deutsche Enduro-Meisterschaft: Erzgebirger gewinnt Kopf-an-Kopf-Rennen
Für den Meisterschaftsfahrer Pascal Sadecki geht es am Sonntag mit dem Ansprunger Motocross weiter.
Nach der Sommerpause sind die Geländefahrer in die zweite Saisonhälfte gestartet. Im hessischen Waldkappel konnte sich insbesondere der erzgebirgische Nachwuchs gut in Szene setzen.
Thomas Fritzsch
Mehr Artikel