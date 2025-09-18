Sächsischer Offroad-Cup: Auch die Enduro-Elite will es im Erzgebirge wissen

Der MC Amtsberg ist diesen Samstag Ausrichter des vorletzten Saisonlaufs. Dabei sind einige prominente Namen in der Starterliste zu finden.

Ambitionierte Endurosportler wie Jeremy Sydow und Luca Fischeder sind diesen Samstag im mittleren Erzgebirge zu erleben. Anlass ist der vierte und damit vorletzte Lauf des Sächsischen Offroad-Cups, der noch weitere prominente Starter anlockt. So gehören auch Routinier Marcus Kehr und der ehemalige Biathlet Michael Rösch, der inzwischen den...